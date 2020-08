Parroco rumeno spegne un incendio in chiesa

Carmagnola – S’è temuto il peggio la notte scorsa nella parrocchia Santa Maria di via Novara per un incendio che si è sviluppato vicino ad un confessionale. Secondo un primo sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco intervenuti subito dopo il fatto sarebbe dovuto ad un corto circuito forse per un’infiltrazione. Le fiamme sono partite dalla struttura in legno ma per fortuna è scattato l’allarme antincendio e il parroco, don Iosif Patrascan (nella foto, a fianco della sindaca Gaveglio, insieme ai membri dell’Amministrazione comunale di Carmagnola; nel gruppo gli altri parroci don Dante e don Giovanni coi familiari) , che è rumeno ma vive da 23 anni in Italia, è riuscito ad intervenire subito prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. La sua presenza è stata già un “miracolo” in quanto il suo rientro dalle vacanze trascorse in Patria è stato anticipato.