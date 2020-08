Sicilia in rivolta: “Pronti a chiudere i centri migranti”

Palermo – Ormai un anno fa, per la quarta volta negli ultimi dieci anni, il Pd è andato al governo senza avere vinto un’elezione. Prima con Monti. Poi con Letta e Renzi. Ora, rappresentando poco meno del venti per cento degli elettori, è a Palazzo Chigi coi Grillini. Il fatto è molto grave perché oltre alla Costituzione, c’è qualcosa che vale di più, ed è la legittimità data dal consenso popolare. Che manca.

Golpe Bianco

Senza mandato politico, negli ultimi anni il Pd ha traghettato in Italia quasi 1 milione di clandestini. Che sono finiti per le strade come le galline nell’aia, e c’è da chiedersi se quello italiano è un popolo che merita di continuare la sua travagliata e, per certi versi, mai chiarita, ma certamente lunga storia. C’è da chiedersi se un popolo che non si ribella ad una situazione del genere e resta a guardare immobile il completarsi della devastazione della propria identità, della propria cultura e, anche, del proprio benessere conquistato in decenni di sacrifici e lavoro, meriti di sopravvivere. Il primo risultato è che al governo c’è un partito di minoranza, al Quirinale – come scriviamo da anni – c’è un presidente della Repubblica nominato da un Parlamento, quello scorso, giudicato incostituzionale dalla stessa Corte della quale faceva parte lo stesso Mattarella. Viviamo in un coprifuoco, ormai da sei mesi, per un virus che non fa più paura a nessuno. Tutto ciò disegna uno scenario molto ingarbugliato che ha i contorni del Golpe Bianco. E, mentre la classe politica aggrappata al potere è tutta illegittima, il “premier” va avanti a governare da solo a colpi di Dpcm che non sono previsti dalle nostre leggi, che sono anticostituzionali e che nessuno ha votato. Ecco perché ogni decisione di questo governo, avallata da questo Parlamento ormai senza legittimità elettorale, è illegale.

Italia allo sbando

E i primi scricchiolìi di una Nazione in disfacimento ci vengono dalla Sicilia: “La Sicilia – ha detto al termine di una giornata calda sul fronte sbarchi, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci – non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza esistenti”. La sfida a questo governo-fantoccio è lanciata e, come ampiamente anticipato da noi di Alessandria Oggi in consueta e splendida solitudine, non è cosa di poco conto perché sono molte le Regioni che non ce la fanno più, dal Piemonte alla Lombardia, dalla Campania al Lazio, solo per citarne alcune, sul fronte dei migranti clandestini. E ora che il guanto della sfida è stato lanciato, la situazione si fa molto, ma molto ingarbugliata, perché pezzi consistenti dello Stato come la Sicilia ed altre Regioni contestano apertamente Roma. “Si attivi un ponte-aereo immediatamente – ha dichiarato ancora Musumeci – e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa. Tutto ciò è dovuto alla colpevole sottovalutazione del fenomeno per cui è necessaria la chiusura dei porti come è stato fatto lo scorso anno con il decreto interministeriale Interno-Difesa-Trasporti”.

Un terzo dei migranti è infetto

Ma il problema, oltre che di ordine pubblico è anche sanitario. Infatti degli attuali 874 contagiati dal Covid in Sicilia, molti sono migranti: ieri 16 a Ragusa, venerdì 38 a Lampedusa. “I migranti – ha detto l’assessore siciliano alla Salute, Ruggero Razza – sono il cluster più importante con oltre 280 positivi, incidendo per il 30-40% del totale”. A complicare la situazione è anche la maleducazione di questi poco graditi ospiti che qualche sera fa hanno dato vita ad una della tante risse colossali che ha visto come protagonisti libici e somali nel sovraffollato hotspot di Lampedusa. “Vogliono far diventare razzisti i siciliani, che sono il popolo più accogliente di tutto il mondo? – si chiede polemicamente Musumeci – Adesso, se vogliono, a Roma impugnino pure la mia ordinanza”.

Tra navi-quarantena respinte da sindaci di Pd (Trapani) e Augusta (M5S), altri sbarchi di migranti a Lampedusa che hanno saturato l’hotspot con dieci volte i presenti previsti dalla struttura, mentre la prefettura di Agrigento è impegnata allo stremo nella ricerca sul territorio nazionale di strutture dove trasferire i migranti, si viene a sapere che da Tunisia e Libia si continua a partire.