Sperona i poliziotti con la moto e scappa ma perde il portafogli coi documenti ed è subito identificato

Genova Rivarolo – L’altro giorno si stava consumando una tranquilla e un po’ sonnolenta mattinata d’agosto quando, verso le dieci, all’improvviso, i residenti ed i passanti sono stati testimoni di un inseguimento da cinema in via delle Tofane con una pattuglia dei vigili urbani che sono corsi dietro ad un uomo di 36 anni il quale, in sella ad una moto, non aveva rispettato l’alt e per giunta aveva speronato la loro vettura. Dopo un centinaio di metri abbandonava il mezzo e fuggiva a piedi ma, nella concitazione, perdeva una scarpa e soprattutto il portafogli coi documenti dentro. Subito identificato è stato poi fermato dai vigili che l’hanno sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, inottemperanza all’alt imposto da un pubblico ufficiale, fuga dopo incidente con soli danni a cose e perché il motociclo era sprovvisto del tagliando attestante la regolare revisione.