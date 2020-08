Arrestata ladra di Rolex: è lei la bomba sexy che rubava i preziosi cronografi agli anziani?

Genova – Da un po’ di tempo tra Genova e Arenzano si aggirerebbero due avvenenti borseggiatrici specializzate in furti di orologi Rolex e di portafogli. Una si presenta alle vittime, tutti uomini anziani, con tacchi a spillo, truccatissima, molto avvenente; l’altra sarebbe meno vistosa ma ugualmente efficace. Potrebbe essere la stessa persona con due modi di presentarsi diversi, oppure potrebbero essere due persone diverse. La questura e i carabinieri stanno cercando di capirci qualcosa. La ladra supersexy avvicina con una scusa gli anziani che vuole derubare che, secondo gli inquirenti, sarebbero già tre. Il primo furto venti giorni fa nel quartiere di Albaro, vittima un pensionato di 89 anni che era uscito per fare la spesa in via della Sirena. Secondo la deposizione della vittima la ladra è una donna molto bella e prosperosa che lo ha seguito in auto iniziando ad abbracciarlo forte per poi uscire dall’auto dopo avergli rubato il suo bel Rolex. Torna a colpire qualche giorno dopo nella zona di piazza Rossetti, alla Foce, ai danni di un genovese di ottant’anni che abita nella zona, anche stavolta ha rubato un Rolex. Terzo colpo ad Arenzano ai danni del solito padrone di un Rolex, un ottantenne che era uscito per andare a fare la spesa, mentre la moglie lo aspettava a casa. A casa è tornato con la spesa ma senza orologio. Finalmente i poliziotti della questura hanno arrestato una trentenne rumena che tra Albaro e Nervi aveva messo a segno altri due furti di orologi. Era lei la sexy ladra che rubava i cronografi agli anziani? Potrebbe essere, ma gli investigatori sono sempre al lavoro perché le ladre potrebbero essere anche due e lavorare insieme. Infatti quella fermata non faceva finta di sedurre le vittime, ma simulava di chiedere loro un aiuto per presunte difficoltà economiche. Due modus operandi diversi, stessi risultati.