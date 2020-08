Covid19: aumentano le iscrizioni all’Università di Genova

Genova – Per la paura del coronavirus ci si sposta di meno e si studia di più. Questo in sintesi il dato che emerge dall’andamento delle iscrizioni all’Università di Genova, aperte fino al 30 settembre, che hanno subito un’impennata rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Pare infatti che ci sia una minore propensione degli studenti alla mobilità nazionale e internazionale a causa dell’incertezza legata al contesto epidemiologico attuale. Ma l’incremento sarebbe anche dovuto al fatto che ci sono state alcune variazioni nell’offerta formativa dell’Ateneo, quali ad esempio la trasformazione di alcuni corsi in precedenza a numero programmato locale in corsi ad accesso libero. Un altro motivo del successo per quanto riguarda le nuove iscrizioni è dato dal fatto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato l’ampliamento dell’esenzione delle tasse per Iseeu fino a 24.000. “Considerando i numeri dell’anno accademico 2019/2020 – scrive l’Ateneo in una nota – su un totale di circa 31.900 studenti grazie alle nuove regole il 28% di loro non verserà il contributo all’Università”. L’Ateneo genovese ha anche ridotto il contributo per sostenere l’esame di Stato, passato da 250 a 200 euro.