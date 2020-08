Covid19: maggiori controlli a Vercelli e provincia

Vercelli – Giro di vite in città ma anche in tutta la provincia per l’impennata di casi di positività al Covid19 con aumento delle sanzioni e chiusura di attività nel primo fine settimana dopo l’obbligo governativo delle mascherine da indossare dalle 18 alle 6 nei luoghi dove si rischiano assembramenti. Il sindaco Andrea Corsaro (nella foto) ha annullato tutti gli eventi programmati ad agosto, mentre la chiusura delle discoteche conferma lo stato di allarme generale. Ora l’attenzione è volta alla sul centro cittadino del capoluogo e la movida che gira intorno a piazza Cavour, ma anche su locali, strade e piazze di tutta la provincia che sono abituali luoghi di ritrovo. Oltre al capoluogo tutta la Valsesia è finita sotto la lente d’ingrandimento, vista l’alta affluenza di turisti in questa estate con seconde case e alberghi pieni come non si vedeva da anni. I militari hanno multato un locale che vende kebab a Vercelli: il personale non indossava la mascherina. Nei guai anche un paio di ragazzi che a Vercelli e Cigliano sono stati trovati senza mascherina. Per loro sanzioni da 400 euro, pagabili in misura ridotta a 280 a 5 giorni dal verbale.