Niente di nuovo per il clima, mal che vada torniamo ai tempi di Annibale

di Andrea Guenna – Il premio Nobel Carlo Rubbia si chiede come avesse fatto il generale cartaginese Annibale nel 218 a.C a valicare le Alpi alla fine di ottobre col suo esercito con al seguito un bel numero di elefanti. Passarono per il Colle dell’Autaret e il Colle d’Arnas nelle Valli di Lanzo e la discesa verso quello che è l’attuale comune di Usseglio.

L’Autaret (nella foto a lato) è un passo a 3 077 metri. Era la fine di ottobre e Annibale, superandolo, riuscì a raggiungere la Pianura Padana poco prima dell’inverno, mantenendo quell’effetto sorpresa che voleva ottenere. Era alla testa di un’armata imponente composta da 90 000 fanti e 12 000 cavalieri, oltre a 37 elefanti. Come fu possibile che un esercito simile sia stato in grado di valicare un passo a oltre 3.000 metri di altezza in pieno autunno? Semplice, perché allora la neve su quel passo non c’era, per cui si deduce che la temperatura fosse più alta rispetto a quella di oggi di almeno tre gradi centigradi. Oggi i climatologi, chi in buona fede, ma credo anche qualcuno in malafede e spinto solo da interessi personali in forza d’una sponsorizzazione che alcune multinazionali potrebbero promuovere per diffondere il panico sui cambiamenti climatici e creare un nuovo fronte commerciale con nuovi prodotti green, continuano a parlare di cambiamenti climatici e della necessità di correre ai ripari. Ebbene, se da un lato è vero che il clima si sta scaldando, dall’altra è del tutto certo che non sia la fine del mondo. Qualche grado in più. Tutto qui. E gli allagamenti dopo gli acquazzoni? Sono dovuti al fatto che molte volte i lavori pubblici sono fatti coi piedi, con tubazioni per il drenaggio dell’acqua piovana insufficienti per cui alcune ditte ci mangiano sopra mettendo, per esempio, un tubo del 16 quando ce ne vuole uno del 25, e l’acqua, quando c’è il solito acquazzone estivo, non sapendo dove andare, torna indietro e va in strada allagando la città. Non esistono bombe d’acqua, trombe d’aria, disastri idrogeologici, ma solo mangeria, incompetenza e spreco del denaro pubblico. Certo, i politici non possono ammetterlo, o perché sono ignoranti e non lo sanno (nella maggioranza dei casi), o perché sono corrotti e lo sanno ma non possono dirlo perché hanno preso la stecca. Ora i climatologi si scatenano sulle solite previsioni del tutto inaffidabili se vanno oltre la settimana, e ci dicono che arriva l’autunno: ma va? Sono tre miliardi di anni che a fine agosto l’estate finisce e a settembre, di sera, si inizia mettere il golfino. Leggo da qualche parte (ma non importa perché i climatologi si copiano sempre l’un l’altro) che dopo questo fine settimana il clima cambierà. Chiudo con un’osservazione semplice, quella per cui si sciolgono i ghiacci. È sempre accaduto per i ghiacci si siano sciolti e poi siano ricomparsi, sono tre miliardi di anni che accade, ciclicamente. Addirittura, in alcune stampe settecentesche, a Londra si vedono pattinatori invernali sul Tamigi gelato (immagine in alto). Infatti il Tamigi gelò sei volte nel XVII secolo e, nell’inverno del 1607-1608, cominciò una tradizione destinata a durare per più di due secoli: la fiera del ghiaccio, ovvero l’organizzazione di spettacoli, divertimenti e piccoli commerci sul fiume gelato. Re Enrico VIII lanciò la fiera del pattinaggio, quando ci si spostava da Londra alla vicina Greenwich. Persino Shakespeare cita quegli anni dove descrive la consegna del latte gelato nei secchi.

Non basta perché i soliti vaniloquenti televisivi (più che altro fanciulle belle quanto ignoranti) affermano che gli iceberg si sciolgono e il livello del mare si alza. Evidentemente non conoscono il principio di Archimede (II secolo a.C. – si studiava in prima media) per cui ogni corpo immerso in un fluido riceve una spinta verticale dal basso verso l’alto, uguale per intensità al peso del fluido spostato. Per cui se al Bar ordino un whisky con ghiaccio e il livello è a sette centimetri nel bicchiere, se lascio sciogliere il ghiaccio il livello sarà sempre a sette centimetri, per cui non c’è nessun innalzamento del livello del liquido formato dal whisky se il ghiaccio è tornato acqua, che pesa tanto come prima e occupa tanto spazio come prima.