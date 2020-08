Automobilista travolge ciclista, fugge ma si schianta: entrambi all’ospedale

Alessandria – Erano circa le 8:30 quando, all’altezza della rotonda che precede il Ponte Forlanini, un automobilista di 46 anni residente a Valle San Bartolomeo ha travolto un ciclista, Riccardo Brizzi, 53 anni di Alessandria, scaraventandolo a molti metri di distanza, per poi fuggire senza prestare soccorso. A tutto gas ha superato il ponte e ha continuato verso casa ma, dopo qualche chilometro, ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un palo della luce, che ha abbattuto, per poi carambolare nel fosso con l’auto che ha preso fuoco. Sono intervenuti i pompieri che l’hanno estratto dalle lamiere. Ne è uscito con le ossa rotte e ustionato. I due sono stati ricoverati all’ospedale: il ciclista ad Alessandria, l’automobilista al Cto di Torino. Entrambi in prognosi riservata. A svolgere gli accertamenti è la polizia municipale di Alessandria coadiuvata dai carabinieri che hanno denunciato l’automobilista per guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oltre che responsabile di procurate lesioni gravi a seguito di incidente stradale ed omissione di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118. Proseguono le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.