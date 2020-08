Commissariata l’Avis comunale di Alessandria

Alessandria – L’Avis comunale di Alessandria da ieri è commissariata a causa di una gestione amministrativa piuttosto lacunosa. All’assemblea annuale di sabato 22 Agosto i soci votanti si sono dichiarati, con larghissima maggioranza, contrari all’approvazione del bilancio consuntivo 2019 determinando in tal modo la decadenza dell’intero Consiglio direttivo in carica, capeggiato dalla signora Franca Carnevale e dal signor Francesco Galeone, mentre la gestione temporanea è momentaneamente a carico del presidente provinciale Pietro Merlo. Intanto è stato presentato un esposto in procura dopo alcune verifiche contabili che hanno evidenziato movimenti di denaro che non quadrano. Intanto continua l’ordinaria amministrazione nei limiti del possibile ed entro febbraio, dopo la scadenza del mandato ci sarà il rinnovo delle cariche sociali. L’attuale situazione contabile sarebbe dovuta in gran parte alla gestione degli anni 2013 e 2014, che hanno alla luce tensioni fra i diversi componenti del Consiglio, fino alla consumazione dello strappo definitivo.