Da quattro anni disoccupato di 32 anni per avere soldi picchiava i genitori che lo hanno denunciato ed è stato arrestato

Vigone – Disoccupato, celibe e spendaccione, un uomo di 32 anni, convivente coi genitori che picchiava se non gli davano i soldi per le sue esigenze, è stato arrestato dai carabinieri dopo la denuncia della madre si 70 anni e del padre di 79. Questa brutta storia continuava da quattro anni fra le mura della loro casa a Vigone, sulla via per Pinerolo. Gli anziani genitori non hanno mai voluto prendere la decisione più difficile, quella di denunciare il figlio e quindi in silenzio hanno sempre subito. Ma l’altra sera il padre è finito in ospedale per farsi medicare, al pronto soccorso gli hanno riscontrato lesioni guaribili in 10 giorni. Lo aveva ridotto così il figlio. Era la goccia che ha fatto traboccare il vaso e i genitori hanno capito che ormai non c’erano più soluzioni e così hanno telefonato ai carabinieri che hanno arrestato il giovane che è finito in carcere a Torino in attesa del processo.