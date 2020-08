Serravalle-Genova: domani riapre provvisoriamente la galleria Montegalletto

Genova – Dopo quindici giorni domani all’alba sarà riaperta al traffico la Galleria Montegalletto in direzione Serravale Scrivia poco oltre il raccordo A12. Si tratta di un provvedimento tampone in quanto è la prima candidata di un lotto di gallerie per cui si sta meditando un rifacimento integrale, da programmare nei prossimi anni. Per ora il dato positivo è che uno dei più importanti snodi tra la città di Genova, il suo porto e il Nord Italia sarà nuovamente percorribile. La nuova galleria può essere ricostruita accanto, oppure può essere ricavata una galleria nella galleria (come nella “Lagoscuro” sulla A26) ma la Montegalletto è bassa e non ci sarebbe abbastanza spazio per far transitare i mezzi. Allora, l’idea è quella di una fresatura del 50% della volta attuale con l’applicazione di chiodature di rinforzo e la creazione di uno strato impermeabile e di un nuovo arco in cemento armato. Più sottile ma più resistente dell’attuale, in calcestruzzo semplice. I tempi sono tutti da definire. Il piano di rinnovamento delle gallerie, su cui Autostrade, nel nuovo piano economico finanziario presentato al Mit ha fissato 1 miliardo di spesa, ha un orizzonte di 5-10 anni.