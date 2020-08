Alessandrino sorpreso con un chilo e mezzo di droga in casa

San Germano Vercellese – I carabinieri gli hanno trovato in casa un etto di erba e 15 panetti di hashish nascosti in un armadio, per un peso complessivo di un chilo e mezzo, oltre a un bilancino di precisione e 1.300 euro in contanti. Si tratta del sequestro di droga più importante del 2020 nel Vercellese. In manette è finito un uomo di 35 anni, incensurato e residente a Pontestura in provincia di Alessandria. Gli uomini della Benemerita lo hanno fermato lunedì pomeriggio per un controllo di routine a un posto di blocco mentre stava viaggiando al volante della sua utilitaria. La pattuglia che lo ha fermato a San Germano ha notato il suo nervosismo, così è scattata la perquisizione personale e del veicolo. Il ragazzo aveva in tasca uno spinello e nel vano portaoggetti dell’auto un involucro di cellophane contenente mezzo etto di marijuana. La perquisizione è poi continuata in casa. Per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e attualmente si trova in carcere a Vercelli.