Continua a far discutere il caso della candidata con la svastica tatuata sul petto

Valenza – C’è una gran confusione nella lista “Alessandro Deangelis Sindaco” dopo che una foto di qualche tempo fa – finita non si sa bene come e perché su facebook – che ritraeva la candidata dell’altra lista civica a sostegno di Deangelis “La città che vogliamo” Sabrina Deambrogi con un tatuaggio della svastica nazista sul petto, ha scatenato un caso politico. Qualche candidato della lista “Alessandro Deangelis Sindaco” dice di volersi smarcare anche se non si capisce bene in che modo. Per esempio, la candidata Patrizia Raia, se da una parte dice di volersi sospendere, dall’altra dichiara ad una radio locale che verso Alessandro Deangelis e tutti i componenti in lista nutre profondo rispetto. Aggiunge però di essere stata turbata per aver visto il suo nome e quello della lista in cui era stata inserita accostati alla parola SS ma, allo stesso tempo aggiunge che la sua “non è una presa di distanza nei confronti di Sabrina Deambrogi”. E qui, francamente, si fa fatica a seguire il ragionamento.