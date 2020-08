Orrori del comunismo: scoperta nuova foiba con resti di 250 persone di cui oltre 100 sono adolescenti

Corno di Cocevie (Slovenia) Alessandro Della Guglia – Un orrore indicibile continua a emergere dalle cavità di una terra martoriata e vilipesa. Là dove gli italiani furono uccisi senza pietà, nel modo più atroce. Un’altra foiba scoperta, da dove sono stati recuperati dagli speleologi i resti di circa 250 vittime dell’età media di vent’anni. Come rivelato dall’Unione degli Istriani, che ha pubblicato su Facebook una serie di foto a riguardo, il ritrovamento è avvenuto in una cavità naturale nella zona del Kocevski Rog, in Slovenia. Agghiaccianti i particolari emersi dall’analisi antropologica preliminare che ha ordinato la Commissione dello Stato per l’individuazione delle fosse comuni: tra i morti vi sarebbero 5 donne e oltre un centinaio di adolescenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni.