Padre di 78 anni accoltella la figlia durante una lite: arrestato

Novara – Dopo una banale litigata, forse un po’ sopra le righe, ma di quelle che scoppiano normalmente in casa, che poi si stempera e finisce con la pace fra i litiganti, ha invece avuto un drammatico epilogo. Protagonisti il padre di 78 anni e la figlia di 46 che stavano litigando in casa per futili motivi quando, ad un certo punto, l’uomo ha brandito un coltello da cucina e ha tirato un fendente alla figlia ferendola al petto. La donna, attiva nel mondo del volontariato, è stata sottoposta a un intervento chirurgico e ora è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, Vincenzo Salafia, pensionato, è ora rinchiuso nel carcere di Via Sforzesca in attesa dell’udienza di convalida. Su di lui pende l’accusa di tentato omicidio. Il grave fatto di sangue ha avuto lunedì pomeriggio in un condominio di Viale Giulio Cesare 354 (nella foto). I carabinieri, subito intervenuti dopo la chiamata di un condomino, stanno svolgendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dai primi riscontri pare che la lite sia iniziata poco dopo il pranzo. Forse la colpa è di qualche bicchiere di troppo.