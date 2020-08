Salvini contestato dalle Sardine (Video)

Cava de’ Tirreni – Per Matteo Salvini è vietato parlare in piazza. Ordine di un gruppo di sardine anti-Lega, scatenato anche contro la Polizia. Sedie e bottiglie contro agenti e cittadini che stanno ascoltando il leader della Lega, arrivato in Campania per un comizio in vista delle regionali di settembre. Su Twitter Salvini annota: “Accoglienza calorosa e straordinaria oggi in piazza a Cava de’ Tirreni. I contestatori di sinistra hanno lanciato bottiglie e sedie contro cittadini e poliziotti: questa non è Politica, questi sono quattro criminali”.