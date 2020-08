Il fromboliere Eusepi finalmente in maglia grigia

Alessandria – La notizia era già nell’aria da tempo, adesso è arrivata l’ufficialità. Umberto Eusepi sarà protagonista del reparto offensivo dell’Alessandria Calcio anche per le prossime due stagioni.

Secondo quanto riportato da Alessandro D’Amico, agente dell’attaccante, con Eusepi il club piemontese ha raggiunto un accordo per un biennale fino a giugno 2022.

Il giocatore romano passa così a titolo definitivo dal Pisa, che ne deteneva ancora il cartellino, alla compagine di patron Di Masi.

L’attaccante, oggi, ha raggiunto i compagni al centro sportivo della Michelin, a Spinetta Marengo, dove si allena la squadra agli ordini di mister Gregucci.

Grande soddisfazione tra i tifosi dell’Orso: c’è, infatti, chi vorrebbe Eusepi con la fascia da capitano per la prossima stagione.