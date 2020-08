La ministra Lamorgese confessa di non aver fatto il tampone a settemila clandestini

Roma – Lamorgese: “Abbiamo pensato alla sicurezza dei cittadini siciliani”, poi ammette di non aver fatto il tampone ai 7.000 clandestini sbarcati a luglio e che i “turisti” saranno scaricati in tutta Italia. Non dovevano essere rimpatriati? Insomma, questo governo, tra Disk Jockey Fofò Bonafede, l’inrossettata Azzolina, l’incerto Pazienza, il cerchiobottista Di Maio, Giuseppi Conte e la sua raffica di Dpcm, il niscente Gualtieri, ci sta portando a sbattere. E farà di tutto per non farci votare entro il 2020. Cliccare il video sotto.

