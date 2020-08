Litiga con l’autista per il biglietto poi sale con una tanica di benzina minacciando di darsi fuoco

Casteggio – Una discussione degenerata in lite tra il conducente dell’autobus ed un magrebino di 30 anni che voleva salire senza pagare il biglietto è alla base del gesto di terrorismo che è accaduto il giorno dopo, martedì 25 agosto, sullo stesso autobus con lo stesso conducente della linea Stradella-Voghera. È stato un pomeriggio di terrore per gli occupanti quando, alla fermata di Casteggio in Viale Giulietti, verso le 16:30, il magrebino è salito con in mano una tanica di benzina e un accendino. Urlando, ha minacciato di darsi fuoco se l’autista non lo avesse fatto sedere e portato dove voleva andare. Ma l’autista non si è fatto intimorire e, dopo aver fatto scendere tutti, ha preso a cazzotti il migrante nordafricano mettendolo in fuga. Quindi ha chiamato i carabinieri che sono subito intervenuti rintracciando il nordafricano nella zona della stazione ferroviaria (nella foto) e lo hanno fermato denunciandolo per minacce aggravate, interruzione di pubblico servizio e tentate lesioni personali aggravate. L’autista e due passeggeri sono invece stati accompagnati all’ospedale di Voghera in stato di choc.