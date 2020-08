Tir carico di ghiaia esce di strada e prende fuoco tra Castelnuovo Scrivia e Pontecurone

Castelnuovo Scrivia – Per fortuna non ci sono vittime dell’incidente stradale che ha visto un Tir carico di ghiaia uscire di strada e poi prendere fuoco, in quanto l’autista era già uscito dalla cabina di guida. L’incidente si è verificato verso le cinque di ieri pomeriggio lungo la provinciale tra Castelnuovo Scrivia e Pontecurone rimasta chiusa al traffico circa un’ora per consentire i rilievi da parte dei carabinieri giunti sul posto ed ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la zona, anche perché le fiamme si sono propagate rapidamente per le sterpaglie a bordo strada che hanno subito preso fuoco.