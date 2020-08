Uno schianto nella notte, perde la vita un professionista di Castelnuovo Scrivia

Castelnuovo Scrivia – Al volante della sua Volvo stava rientrando da Bergamo dopo una lunga giornata di lavoro. Aveva fatto tardi e dopo aver avvisato a casa, a Castelnuovo Scrivia, dove vivono la mamma Vittoria e la sorella Claudia, stava rientrando. Per cause in corso di accertamento, forse per un colpo di sonno, verso la mezzanotte di martedì, mentre percorreva la tangenziale di Milano tra Vizzolo e Casalmaiocco, in direzione sud, ha perso il controllo della sua Volvo e si è schiantato contro il guardrail. Subito soccorso dal personale del 118, malgrado i tentativi di rianimazione è morto durante il trasporto in ospedale. La vittima si chiamava Davide Canalia (nella foto tratta da facebook), 43 anni di Castelnuovo Scrivia dove viveva con la madre. Era noto in quanto amava le rievocazioni storiche e i combattimenti medievali condividendo questa passione con numerosi amici. Il suo nome di battaglia era Gimli, uno dei protagonisti del romanzo di Tolkien “Il Signore degli Anelli”. Con la Compagnia Flos et Leo, di cui faceva parte, per dieci anni aveva contribuito all’organizzazione della festa medievale di Castelnuovo Scrivia. Era iscritto anche al Team Bellatores BFC di Cassano D’Adda, squadra di combattimento medievale a contatto pieno, che partecipa a tornei nazionali e internazionali. Subito dopo l’incidente sul posto sono giunti gli agenti della stradale di San Donato Milanese e i soccorritori della Croce Bianca di Paullo, oltre all’automedica del 118.