Milano – Flavio Briatore sarà dimesso domani dal San Raffaele e continuerà la terapia in isolamento domiciliare. Le dimissioni di Briatore dall’ospedale “sono previste domattina. Le condizioni cliniche generali – informano dall’Irccs di via Olgettina, dove l’imprenditore proprietario del Billionaire è stato ricoverato per problemi diversi da Covid-19 ed è risultato positivo al tampone – consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al coronavirus Sars-CoV-2”.