Calcio mercato: per i Grigi novità nelle retrovie

Alessandria – Entra sempre più nel vivo il calciomercato estivo dell’Alessandria. Dopo la conferma, nei giorni scorsi, dell’attaccante Eusepi per altre due stagioni, altri due giocatori paiono essere, secondo le ultime voci di mercato, vicini al club di patron Di Masi. Si tratta dei difensori Lorenzo Gonnelli, che nelle prossime ore dovrebbe incontrare la dirigenza del Livorno per il passaggio di proprietà. Al giocatore pare interessi risolvere il contratto che ha con gli amaranto fino a giugno 2021 per poi firmare l’accordo biennale con l’Alessandria, che lo considera una priorità per il reparto arretrato, e Raffaele Celia, candidato alla conferma. Nel suo caso dovrebbe trattarsi di un rinnovo del prestito con il Sassuolo, a cui è legato fino al 2022.

Per la fascia uno degli elementi valutati è Lorenzo Filippini, 25 anni, scuola Lazio, già con 35 presenze in B e l’anno scorso al Gubbio. Resta l’interessamento anche per il fantasista Nicola Strambelli, che interessa anche al Monopoli.

Per l’attacco il club piemontese starebbe puntando a Simone Corazza, attualmente nelle file della Reggina, club con il quale il giocatore ha collezionato, nell’ultima stagione, quattordici reti in venticinque gare.

Corazza sarebbe, però, nel mirino anche di Palermo, Perugia, Avellino e Modena e per il momento le richieste economiche per l’Alessandria sarebbero alte.