Completamente ristabilito l’uomo trovato a terra mesi fa in una pozza di sangue: non sarebbe stato aggredito

Alessandria – Le condizioni fisiche di Fabio Selvaggio, l’uomo di 48 anni trovato riverso a terra in una pozza di sangue con una ferita al collo in Piazza Garibaldi nel pomeriggio di domenica 10 novembre scorso durante la fiera di San Baudolino sono tornate normali. Subito soccorso e ricoverato all’ospedale, l’uomo sembrava essere stato vittima di un’aggressione anche alla luce della testimonianza di una persona che si era presentata spontaneamente in caserma dai carabinieri. Dopo alcune verifiche però la testimonianza sarebbe risultata essere infondata per cui gli inquirenti avrebbero scoperto che Selvaggio fosse caduto per cui si sarebbe rotta la bottiglia di vino che impugnava la quale, rimbalzando, si sarebbe rotta per poi ferirlo collo con notevole perdita di sangue. Mentre il falso testimone è stato denunciato, veniamo a sapere che la presunta vittima, a nove mesi dall’accaduto, gode di ottima salute essendosi completamente ristabilito. Ora le indagini da parte della Procura sono volte a stabilire il motivo per cui il sedicente testimone ha raccontato una storia che, almeno per ora, sembra inventata.

Nella foto: il punto in cui è stato trovato l’uomo ferito