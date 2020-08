Coronavirus: diramate dalla Lega Dilettanti le linee guida in vista dell’inizio dei campionati di calcio

Alessandria – Manca, ormai, poco all’inizio dei campionati di calcio e la Lega Dilettanti ha diramato, in questi giorni, il protocollo con le linee guida anti coronavirus da applicare alla ripresa dei tornei.

Tra i punti toccati l’implementazione di percorsi differenziati e distinti per l’accesso negli spogliatoi e per garantire ampia separazione tra le persone autorizzate all’accesso nella zona.

L’ingresso in campo dell’arbitro e delle due squadre dovrà avvenire in momenti separati e saranno vietate strette di mano e foto di squadra.

In panchina ogni componente dovrà indossare la mascherina. Dovrà essere evitato l’uso in contemporanea dell’accesso dal campo agli spogliatoi e viceversa.