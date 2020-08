Fermata avvenente rumena: per i carabinieri è la sexy ladra che ha colpito a Genova

Genova – Le indagini non si sono mai fermate e alla fine, nella giornata di ieri, i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno fermato in provincia di Pisa la sexy ladra specializza in furti ad anziani facoltosi ai quali rubava rolex d’oro. Era insieme a quello che gli inquirenti ritengono essere il suo complice. La tecnica era di abbracciare con una scusa e in maniera affettuosa gli anziani per sfilare loro l’orologio che portavano al polso, spesso un Rolex https://www.alessandriaoggi.info/sito/2020/08/24/arrestata-ladra-di-rolex-e-lei-la-bomba-sexy-che-rubava-i-preziosi-cronografi-agli-anziani/ . Sono almeno quattro i colpi avvenuti nelle ultime settimane nel capoluogo ligure per cui è finita in manette la bella rumena Carmen R., 34 anni. Fermato anche Florin M., 35 anni, il complice rumeno che l’accompagnava in tutta Italia per mettere a segno i colpi: la attendeva poco distante in auto e poi i due, una volta compiuto il furto, si allontanavano a tutto gas. I furti sono stati messi a segno a Genova, Arenzano, Lavagna, Pisa, Bologna, mentre sono ancora in corso gli accertamenti in altre città. La Procura di Genova ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare che ieri mattina gli uomini della Benemerita hanno eseguito. Solo per quanto riguarda il capoluogo ligure la bella rumena è sospetta di aver messo a segno quattro rapine ai danni di altrettanti anziani tra luglio e agosto.