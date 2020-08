Moldavo di 18 anni denunciato per furto

Casale Monferrato – Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Casale Monferrato ha denunciato all’autorità giudiziaria un moldavo di 18 anni, residente in città, poiché ritenuto responsabile di tre furti ed un tentativo di furto perpetrati fra la fine di luglio e la prima decade di agosto, ai danni di alcune attività commerciali di distribuzione automatica di bevande e alimenti. Le indagini sono partite dopo la denuncia dal titolare di tali attività che riferiva di esser stato derubato e di aver subito significative perdite economiche sia per il denaro che per la merce asportata, nonché a causa del danneggiamento di diversi erogatori di prodotti. Grazie all’attività di indagine immediatamente condotta dagli operatori del Commissariato di P. S. di Casale Monferrato, anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, riuscivano a risalire all’identità del giovane N.C. ritenuto l’autore dei furti. Nel corso della perquisizione domiciliare nel suo alloggio sono stati trovati alcuni capi d’abbigliamento indossati nel corso delle azioni criminose. Il predetto, ormai scoperto, confessava di aver commesso i reati contestatigli e di aver asportato nel complesso la somma di circa 250/300 euro.