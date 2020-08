Tennis in carrozzina, ad Alessandria i Campionati Italiani Assoluti

Alessandria – Sono iniziati, ieri, al Circolo Saves di Alessandria in via Giordano Bruno 96, gli assoluti di tennis in carrozzina, organizzati da Gianluca Cosentino e Giuseppe Bianchi dell’associazione Volare.

Tre le categorie impegnate nel torneo, Maschile, Femminile e Quad, questi ultimi sono coloro i quali che oltre a possedere una disabilità agli arti inferiori ne posseggono anche agli arti superiori ossia i tetraplegici.

Quarantatré i giocatori che scenderanno in campo, quattro quelli utilizzati per le gare più uno per l’allenamento. Nove le teste di serie maschili e altrettante quelle femminili.

Il torneo andrà avanti fino a domenica 30 agosto quando ci sarà il momento clou con le finali e la premiazione.

“Un inizio positivo, tutti sono soddisfatti. Quello di Alessandria è il secondo evento sportivo importante che c’è stato a livello cronologico in Italia dopo il lockdown. La voglia di tornare a giocare c’era ed era tanta” ha sottolineato Gianluca Cosentino, uno degli organizzatori.