Trovato cadavere il motociclista scomparso ieri pomeriggio

Alessandria – Non era rientrato a casa dopo essere uscito ieri pomeriggio per fare un giro con la sua BMW. A tarda sera i familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri che insieme ai vigili del fuoco hanno iniziato le ricerche che si sono concluse stamane verso le dieci. Il suo corpo ormai privo di vita era finito in un fosso in Strada Stortigliona tra Alessandria e Spinetta Marengo, riverso nell’acqua e schiacciato dalla sua moto. La vittima è Massimo Benella, 53 anni, residente a Mandrogne. Appassionato di sport, era anche un cultore di arti marziali e cintura nera di Judo. Laureato in informatica, era un apprezzato tecnico dipendente della Solvay Solexis di Spinetta Marengo. Lascia la moglie Roberta Arata. Intanto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente.

Seguiranno aggiornamenti