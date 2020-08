Anziano aristocratico muore per asfissia a causa del materasso in fiamme

Terruggia – Stamane un uomo di 91 anni è morto per asfissia a causa della combustione del materasso generata dalla caduta accidentale sul letto di una lampada alogena che avrebbe innescato un inizio di incendio. La vittima è Paolo Tarony Saisi barone de Chateaune, che aveva prestato servizio come diplomatico alla Farnesina. Aveva 91 anni e viveva a Terruggia nel casalese, nella tenuta padronale di famiglia al numero 16 di Via Prato. Il corpo dell’anziano aristocratico è stato trovato riverso a terra accanto al letto, dalla persona di servizio, un cittadino italiano di origine indiana che abitava col barone da 26 anni, che ha dato l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e una squadra del 118. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, pare che il barone si sia alzato dal letto inciampando nel filo elettrico d’una lampada alogena con piantana che è finita sulla coperta. Mentre l’aristocratico era a terra impossibilitato ad alzarsi, la lampada a contatto con la coperta innescava un principio d’incendio che sprigionava fumo. L’uomo non è più riuscito ad alzarsi. Il magistrato che conduce le indagini ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima per stabilire con esattezza le cause del decesso.