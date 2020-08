Due pescatori trovano un proietto d’artiglieria sul Po, ma gli artificieri non interverranno prima di una settimana

Frassineto – Sulla sponda sinistra del Po due pescatori di Cossato hanno trovato un proietto di artiglieria della seconda guerra mondiale. I due hanno scattato una foto (in apertura, tratta da Il Monferrato) e, una volta tornati a casa, l’hanno mostrata ad alcuni amici che hanno capito il pericolo e hanno subito avvisato i carabinieri che sono intervenuti sul posto coadiuvati dai volontari del nucleo di Protezione civile di Frassineto, in alternanza con il gruppo più numeroso casalese. Il problema è infatti legato al controllo della zona, anche se è molto impervio e impossibile da raggiungere con un’automobile. La sorveglianza di questi giorni si rende necessaria per il fatto che gli artificieri della Taurinense di Fossano, già intervenuti più volte nel casalese per fatti simili, per motivi logistici, potranno intervenire solo fra una settimana.