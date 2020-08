Maltempo: allagamenti e frane nell’alessandrino

Alessandria (Ansa) – Allagamenti, smottamenti, esondazioni dei corsi d’acqua si sono verificati in provincia di Alessandria per effetto dei nubifragi di queste ore. Il torrente Lemme, che appariva quasi in secca, è stato interessato da una forte e improvvisa ondata di piena che ha superato gli argini a Gavi, all’altezza del campo sportivo. Voltaggio e Borghetto Borbera sono stati interessati da vasti allagamenti nel centro abitato. Autostrade per l’Italia ha segnalato una frana sulla A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Isola del Cantone (Genova). In Val Borbera , dove ha piovuto dalle 11:30 alle 16:00 le strade si sono allagate e non sono mancati gli smottamenti. Allagamenti in qualche cantina e capannone. I centri più colpiti sono Torre Ratti, Persi, Molo, Castello, Sorli e Cerreto a causa dell’intasamento dei fossi di scolo. I cantonieri sono impegnati nella rimozione di detriti soprattutto sulla strada provinciale 140 che scende dalla Val Borbera e arriva ad Arquata Scrivia. Chiuse la SP 160 della Bocchetta, dopo centro abitato di Voltaggio, a causa per allagamento e smottamenti; la SP 144 della Valle Spinti per allagamenti nel comune di Arquata Scrivia; la SP 144 della Valle Sisola per allagamenti nel comune di Rocchetta Ligure. la Protezione Civile informa che per raggiungere Bosio è consigliato percorrere la SP 170 Ovada-Bosio.

Nella foto della Protezione Civile, la piena di Voltaggio