È morto Claudio Simonelli, gentleman del Foro

Alessandria (a.g.) – Un infarto ha stroncato Claudio Simonelli, alessandrino, avvocato penalista patrocinante in Cassazione. Dopo una cena tra amici avvenuta ieri sera non si è più svegliato ed è stato trovato senza vita stamane. Aveva 85 anni, una lunga carriera forense ma anche politica, essendo stato negli anni 80 del secolo scorso consigliere comunale e regionale. Di fede socialista riformista, aveva presieduto la Commissione degli Affari regionali che si sarebbe occupata della legge sulla finanza regionale. Prima ancora, nel 1964, all’epoca di Abbiati, fu assessore al Bilancio del Comune di Alessandria per tre anni. Poi, nel 1970, divenne consigliere regionale. Lasciata la Regione, nel 1985, tornò come consigliere comunale ad Alessandria nel 1990. Lasciò la politica dopo qualche anno. Raffinato legale ed esperto di diritto amministrativo, è stato docente di Diritto all’Università del Piemonte Orientale. Era un gentleman inglese, nei modi, per l’ironia con la quale affrontava la vita, per l’intelligenza con la quale risolveva i problemi, ma soprattutto perché non ha mai dato giudizi su nessuno e quando non poteva farne a meno, non erano mai avventati. La sua assenza, in questo mondo di trogloditi allo sbaraglio, si sentirà.

La redazione di Alessandria Oggi esprime alla famiglia il sentimento del suo profondo cordoglio.