Positivo esordio a porte chiuse di Casale e Castellazzo

Alessandria – Debutto con successo per il Casale Fbc alla sua prima uscita, in vista dell’inizio del campionato di serie D. I Nerostellati, ieri pomeriggio, hanno battuto, al “Girardengo” di Novi, 3-0 la Novese, fresca del salto di categoria in Promozione.

A segno, nell’allenamento congiunto, Coccolo, Mullici e D’Antoni. Per i due tecnici, Francesco Buglio e Mattia Greco, indicazioni comunque utili. I monferrini torneranno in campo già oggi pomeriggio, alle quattro e mezzo, al “Bianchi” di Casale contro Stay O’Party: anche questo test sarà a porte chiuse.

Sempre ieri bene anche il Castellazzo che ha prevalso 4-1 sul Varazze, compagine che milita nel campionato di Eccellenza ligure. Per i Biancoverdi allenati da mister Nobili doppietta di Zunino e reti di Liguoro e Ndongo.

Sospesa sull’1-1, per la grandinata che si è abbattuta su Valenza, l’amichevole tra Valenzana Mado e Junior Calcio Pontestura.

Oggi, alle quattro, debutto casalingo dell’Acqui contro il Monferrato, compagine di San Salvatore, al centro sportivo di Via Po.