Cappotto del Casale in amichevole allo Stay O’Party

Casale Monferrato – Casale Fbc scatenato nel secondo test amichevole precampionato. Contro lo Stay O’Party, al campo sportivo “Bianchi”, domenica pomeriggio la compagine allenata da mister Buglio ha prevalso per 6-0: apre le marcature Coccolo, al 5′. Raddoppia D’Antoni, al 15′, su rigore. Nella ripresa ancora un rigore per tocco di mano in area, di De Francesco, e Lanza, al 10′, segna il 3-0. Lanza andrà, poi, ancora a segno altre due volte, al 30′ e al 32′. Nel finale completa il bottino Fiore.

Molto bene anche l’Acqui che, fra le mura amiche del campo sportivo di viale Lungo Po, si scatena, 6-1, sul Monferrato. In evidenza il baby Coletti, classe 2003, autore di una doppietta. Due centri anche per Massaro, completano la mezza dozzina De Bernardi e Rondinelli dagli undici metri.