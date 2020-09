Da Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: domenica 6 settembre 2020 XXI giornata europea della cultura ebraica

Oltre novanta località in Italia, in sedici regioni. Tema: percorsi ebraici, eventi in Piemonte in quindici località

Avrà luogo domenica 6 settembre 2020 la ventunesima Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che invita a scoprire storia, luoghi e tradizioni ebraiche in trentadue Paesi europei e in oltre novanta località italiane diffuse in sedici regioni, da nord a sud alle isole. Coordinata e promossa dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, dai percorsi nelle Sinagoghe, nei musei e nei quartieri ebraici agli incontri d’autore, dalla musica alla letteratura, dall’arte agli eventi per bambini, un’occasione per conoscere meglio vita e tradizioni di una minoranza presente in Italia da oltre duemila anni. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, molte iniziative saranno declinate anche in modalità online, tra “virtual tour”, video ed eventi in streaming.

Eventi sono previsti anche in Piemonte, in quindici località:

TORINO, ACQUI TERME, ALESSANDRIA, ASTI, CARMAGNOLA, CASALE MONFERRATO, CHIERI, CUNEO, FOSSANO, IVREA, MONDOVÌ, NIZZA MONFERRATO, RIVALTA BORMIDA, SALUZZO, VERCELLI.

In molte località piemontesi si è stabilito di non fare eventi in interni. Pertanto quest’anno sono previsti itinerari inconsueti, come le visite ai numerosi e antichi cimiteri ebraici del Piemonte, luoghi ricchi di fascino, che rappresentano una testimonianza suggestiva e meno conosciuta della storica presenza ebraica sul territorio.

A partire da Torino, dove le visite ai reparti ebraici del Cimitero Monumentale (Corso Regio Parco, 80) si terranno dalle 10:00 alle 17:00, con prenotazione obbligatoria al 351 6659786.

Visite guidate anche ad Alessandria (Cimitero urbano, Viale T. Michel 33) dalle 10:30 alle 18:00, prenotazione obbligatoria al 338 7950307, e ad Astti (Cimitero ebraico, via Martiri israeliti, 2) dalle 10:30 alle 17:45, prenotazione obbligatoria al 339 3648518.

A Carmagnola (Cimitero Centrale, Viale Giovanni XXIII), visite guidate dalle ore 12:00 alle 18:00, prenotazione obbligatoria al 347 8447416.

A Chieri (parte ebraica del cimitero urbano, Via Luigi Pirandello), visite dalle 10:30 alle 17:30. A Chieri si potrà inoltre assistere, alle ore 18:00, presso l’antico cimitero ebraico di Vicolo Santo Stefano, a una “Conversazione sulla famiglia Conzio. Antiche sepolture e poemi sulle vittime della peste” a cura di Mariacristina Colli. Eventi con prenotazione obbligatoria al 347 4891662.

Visite guidate anche a Cuneo (Cimitero urbano, via del Fontanone) dalle 10:30 alle 18:00, prenotazione obbligatoria al 349 5310596, a Fossano (Cimitero urbano, via Marene) dalle 10:30 alle 18:00, prenotazione obbligatoria al 339 2630392, a Ivrea (Cimitero cittadino, via dei Mulini, 30), dalle ore 10:30 alle 18:00, prenotazione obbligatoria al 347 1727419, a Mondovì (Cimitero urbano, viale del Cimitero, 23) dalle ore 10:30 alle 18:00, prenotazione obbligatoria al 335 5251974, a Nizza Monferrato (Cimitero cittadino, strada Ponteverde, 5) dalle ore 10:30 alle 18:00, prenotazione obbligatoria al 339 8766363, dove sono previste anche le visite al Giardino dei Giusti, recentemente istituito. Visite, infine, anche al cimitero ebraico di Saluzzo (Via Lagnasco 5), dalle ore 10:30 alle 18:00.

Tutte le visite ai cimiteri ebraici sono a cura di Artefacta Beni Culturali. I visitatori dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa di sicurezza anti Covid. Durante la visita ai cimiteri, gli uomini sono pregati di indossare un cappello. Per maggiori informazioni: Mail. segreteria@torinoebraica.it, www.torinoebraica.it.

Un nutrito programma in presenza avrà luogo a Casale Monferrato, presso la Sinagoga e il Museo Ebraico (Vicolo Salomone Olper, 44) a cura della Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale Onlus, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Casale Monferrato.

Si parte sabato 5 settembre, alle 21:00, con l’incontro “Piccola storia degli ebrei di Casale”, a cura di Elio Carmi.

Domenica 6 settembre, alle 10:00, si comincia con le visite guidate al museo, con priorità alle prenotazioni (gruppi contingentati a causa dell’emergenza sanitaria).

Alle 11.00, percorso “I krumiri del re a cavallo passano da dietro, dove nascosti tirano di palla, insegnando cose a molti, e pochi sanno oggi di queste storie”: un itinerario in città, alla riscoperta di tracce del mondo ebraico casalese. Seguirà la proiezione in anteprima del video di Luca Percivalle e Francesco Cusanno.

A seguire, “Un viaggio, tanti racconti”: proiezione del video collettivo realizzato dai Musei Ebraici Italiani in occasione della XXI Giornata Europea della Cultura Ebraica.

Se chiude alle 17:00, con “Shaar Leatid – La porta per il futuro”, finissage dell’opera realizzata dall’artista Angelo Castucci per la riapertura del complesso museale della Casale ebraica dello scorso 2 giugno.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: Tel. 0142 71807, Email: segreteria@casalebraica.org, Sito web: www.casalebraica.org

Eventi esclusivamente online a Vercelli, dove sarà possibile seguire, sulla pagina Facebook www.facebook.com/ComunitaEbraicaVC, un vero e proprio viaggio digitale nella storia e nel presente della vita ebraica nel vercellese, attraverso i suoi luoghi più importanti e simbolici. I contenuti multimediali saranno pubblicati dalle 10:00 alle 18:00 e prevederanno tour virtuali al Museo Ebraico e nella Sinagoga, e approfondimenti sulla cultura e sul rito.

Ad Acqui Terme è previsto un itinerario ebraico a cura di Luisa Rapetti, con partenza alle 9:00 da Piazza Levi, che si snoderà tra le strade dell’ex ghetto e della sinagoga. Alle 10:30, da Piazza Levi, partirà la visita al cimitero ebraico. Alle 16:30 presso il Giardino di Palazzo Levi (Municipio di Acqui Terme), il prof. Marco Francesco Dolermo presenta “L’attività feneratizia ebraica in Monferrato nel secondo Cinquecento”, di Lucilla Rapetti, edizioni Belforte.

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie): Mail. iat@acquiterme.it, Tel. 0144 322142.

A Rivalta Bormida la fondazione Elisabeth de Rothschild organizza una serie di incontri presso la sede della Fondazione a Palazzo Lignana di Gattinara (Via Baretti, 20).

Alle 10.30 e alle 15.30, “Percorsi ebraici: duemila anni di storia ebraica attraverso le fonti storiche”, intervento a cura di Ruth Cerruto, Responsabile Formazione e Cultura della Fondazione.

Alle 17.00, “Alla tavola di Mosè. Il cibo nella tradizione ebraica tra norme e simbologia”, relatrice Ruth Cerruto. Si chiude alle 21.00 con un concerto d’Arpa di Floriana Cuomo.

Ingresso fino a esaurimento posti, si consiglia la prenotazione. Contatti: Mail. r.cerruto@elisabethderothschild.it, Tel. 333 5710532

Il tema di quest’anno, che farà da “fil rouge” tra gli eventi e che accomuna tutti i Paesi europei, è “Percorsi ebraici”: un invito a conoscere gli itinerari storici, artistici, archeologici e culturali ebraici italiani, tra i più suggestivi al mondo, dalle grandi alle piccole Comunità ai centri in cui non c’è più una presenza ebraica strutturata, ma dove sono presenti siti e testimonianze di grande interesse.

Maggiori informazioni e approfondimenti sono reperibili nel sito www.ucei.it/giornatadellacultura, in costante aggiornamento, quest’anno arricchito con “virtual tour”, sezioni video, gallery fotografiche e mappe interattive. Sono inoltre attive, e continuamente aggiornate, le pagine social Facebook (https://www.facebook.com/Giornata-Europea-della-Cultura-Ebraica-157028447700593) e Instagram (https://www.instagram.com/giornatadellacultura/), dove saranno visibili dirette, lezioni, incontri e percorsi in streaming.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica gode del Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani ed è inoltre riconosciuta dal Consiglio d’Europa.

ABRUZZO: Pescara

CALABRIA: Arena, Belvedere Marittima, Bova Marina, Catanzaro, Caulonia, Cittanova, Cosenza, Crotone, Ferruzzano, Gerace, Motta San Giovanni, Nicotera, Palmi, Reggio Calabria, Rende, Roccelletta di Borgia, Santa Maria del Cedro, Seminara, Soriano, Stilo, Tarsia, Vibo Valentia, Zambrone

CAMPANIA: Napoli

EMILIA ROMAGNA: Bologna, Carpi (Fossoli), Cento, Cesena, Correggio, Cortemaggiore, Ferrara, Finale Emilia, Fiorenzuola d’Arda, Lugo di Romagna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Soragna

FRIULI VENEZIA GIULIA: Gorizia, Trieste, Udine – LAZIO: Anzio, Fiuggi, Roma

LIGURIA: Genova

LOMBARDIA: Bozzolo, Mantova, Milano, Ostiano, Pomponesco, Sabbioneta, Soncino, Viadana

MARCHE: Ancona, Fano, Jesi, Pesaro, Senigallia, Urbino

PIEMONTE: Acqui Terme, Alessandria, Asti, Carmagnola, Casale Monferrato, Chieri, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Nizza Monferrato, Rivalta Bormida, Saluzzo, Torino, Vercelli

PUGLIA: Bari, Barletta, Lecce, Oria, San Nicandro Garganico, Taranto

SARDEGNA: Cagliari

SICILIA: Castroreale, Palermo, Siracusa, Trapani

TOSCANA: Firenze, Livorno, Pisa, Pitigliano, Siena

TRENTINO ALTO ADIGE: Merano

VENETO: Conegliano, Padova, Portobuffolè, Venezia, Vittorio Veneto

I trentadue Paesi europei che aderiscono sono:

Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

In Europa la manifestazione è coordinata dall’AEPJ – The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage. I programmi dei singoli Paesi sono consultabili sul sito www.jewisheritage.org

Roma, 2 settembre 2020

Per informazioni e contatti: Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

Marco Di Porto / Ufficio stampa UCEI / Giornata Europea della Cultura Ebraica

Tel. +39 06 45542291 – Mob. +39 334 6044802 – Email. ufficiostampa@ucei.it