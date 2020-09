Grande attesa per il ritorno di Randazzo sul ring

Alessandria – Sta per tornare sul ring Luciano Randazzo, il pugile della Boxe Valenza che il 26 settembre sfiderà, in preparazione al match valido per il titolo italiano dei superleggeri, Riccardo Pompeo Mellone, 32 anni, italo brasiliano con all’attivo tre vittorie, un pareggio e ventidue sconfitte, una delle quali proprio contro Randazzo sette anni fa a Pavia.

Il match Randazzo-Mellone, clou di una riunione mista tra dilettanti e professionisti organizzata ad Alessandria dall’Apv Boxe Valenza e dalla Boxe Alessandria, inizialmente previsto al PalaCima, si terrà invece nella palestra della società Don Bosco, in corso Acqui 398, a causa dei danni riportati dal Palazzetto dello Sport alessandrino a inizio agosto.

L’evento sarà a porte aperte ma a numero chiuso.