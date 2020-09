Alessandria: obiettivo serie B

Alessandria – La serie B? Per l’Alessandria Calcio non deve essere un tabù, anzi. Ne sono convinti Eusepi, Parodi, Crisanto e Pisseri, rispettivamente attaccante, esterno destro e portieri.

La convinzione di fare bene c’è così come la voglia di dare soddisfazione ai propri tifosi.

“I playoff quest’anno, anche se finiti male, erano stati un’iniezione di autostima – ha affermato il centravanti Eusepi – quella sera, a Carpi, non c’era solo la delusione per l’eliminazione ma la convinzione di essere una squadra compatta e il desiderio di riprovarci in fretta. Non deve essere un ‘vada come vada’, dobbiamo indirizzare la stagione sull’unico percorso che ci compete, quello verso la promozione. Lo scorso anno c’era il Monza, sono convinto che senza il lockdown saremmo giunti secondi o terzi ma in ogni caso il girone comprendeva un’avversaria superiore. Adesso tocca a noi, lo dobbiamo al presidente che ha speso tanto e a una città che aspetta il traguardo da quasi mezzo secolo”.

Da parte loro Parodi e Pisseri, che hanno lasciato bei ricordi rispettivamente a Salò e Pistoia, si sono detti assolutamente soddisfatti di aver scelto l’Alessandria.

“Una grande piazza con un pubblico capace di trascinare i giocatori dal primo all’ultimo minuto” ha sottolineato Parodi, esterno destro che i tifosi grigi ben ricordano da avversario nelle file della Feralpi Salò.

Sulla stessa lunghezza d’onda il portiere, ex Pistoiese, Pisseri, idolo anche a Catania e che adesso, con la maglia grigia, pensa in grande: “Sono qui per vincere e riprendermi quella serie B a cui ero andato vicino qualche stagione fa e che non è mai arrivata. Per un portiere che non ha giocato neppure i playoff, la lunga inattività si è fatta sentire, ma sto lavorando con gradualità per tornare in fretta alla forma migliore.”

Se Pisseri sarà titolare, Lorenzo Crisanto sarà il vice. Nell’ultima Coppa Italia era stato affidabile e si era fatto apprezzare dai compagni. Per un ragazzo di 22 anni, si profila dunque un’altra stagione per farsi le ossa e acquisire quell’esperienza che potrà tornare comoda in futuro, magari in categoria superiore.