Grande attesa in città per il match con la Samp

Alessandria – Il 5 settembre sarà una giornata importante per l’Alessandria Calcio e per i suoi supporters. In serata, fischio d’inizio alle 21, si terrà al “Moccagatta” l’amichevole con la Sampdoria allenata da mister Claudio Ranieri.

Calcio estivo, ovviamente, ma per i tifosi dell’Orso sarà occasione per tornare nel proprio stadio dopo sette mesi di assenza. Era, infatti, il 16 febbraio quando i Grigi, al “Mocca”, prevalsero 2-1 sul Lecco. Una vittoria che aveva, naturalmente, entusiasmato gli animi con la truppa mandrogna che stava risalendo la china in classifica, poi però era arrivato il lockdown per la pandemia da covid 19 e il campionato era stato interrotto.

Sabato si ritorna, ovviamente in maniera contingentata.

Saranno al massimo mille i posti dello stadio disponibili: 438 in Gradinata Nord, 326 in rettilineo, 107 in tribuna laterale e 129 nel settore ospiti. I tagliandi saranno acquistabili online sul portale Vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

Domani, ad ogni modo, ci sarà una riunione in Prefettura tra i rappresentanti delle società e le istituzioni “per definire il tutto nel migliore dei modi” come ha sottolineato il sindaco di Alessandria, Cuttica di Revigliasco.

“È positivo che una serie di attività ripartano, anche allo stadio tutto sarà fatto seguendo le regole necessarie. Una riapertura, seppur contingentata, fa parte di una graduale ripresa della vita normale” ha aggiunto il primo cittadino.

Dunque si torna a tifare i propri beniamini anche se la decisione di riaprire le porte per un match amichevole ha, in qualche modo, spaccato la tifoseria mandrogna.

C’è, infatti, chi è favorevole, come il presidente del Club “Passione Grigionera” Fulvio Bolla o come Roberto Gatti, figlio di Franco, dirigente dell’Alessandria per un trentennio, e chi è, invece, contrario come gli storici tifosi Marcello Pittaluga, titolare dell’omonima farmacia in corso Roma, e Marcello Barisone, figura di spicco del club di tifosi con sede a Pozzolo.