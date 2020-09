I nodi dell’ex Ilva restano in attesa del piano industriale dei prossimi dieci anni

Roma – L’incontro dell’amministratore delegato di ArcelorMittal Lucia Morselli (nella foto) con sindacati e governo a due giorni dallo sciopero proclamato a Taranto da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm, significa, da un lato, che l’azienda tenta un ultimo tentativo di riallacciare le relazioni sindacali, mentre dall’altro, che si tenta di fare chiarezza una volta per tutte sul fronte dei pagamenti alle aziende dell’indotto. Le fatture scadute dei soli iscritti a Confindustria Taranto ammontano a 38 milioni di euro. La meticolosa rappresentante di Arcelor Mittal è stretta in una tenaglia tra sindacati e creditori per i quali è necessario avviare una sorta di cabina di regia in attesa delle elezioni regionali. Al di là di tutto il nodo cruciale della vicenda è la gestione dell’ex Ilva nei prossimi dieci anni, con quanti occupati, quali impianti, quale tecnologia, quanta capacità produttiva. Tutto ciò mentre appare molto critica la trattativa sull’ingresso di Invitalia in AmIvestCo. L’ultimo incontro Mittal-Invitalia risale al 27 luglio, il prossimo sarà non si sa quando.