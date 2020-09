Capanne di Marcarolo – Un uomo di 80 anni è precipitato nel primo pomeriggio di oggi in un dirupo lungo il sentiero che porta ai laghi del Gorzente. Verso le quattro sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Novi Ligure insieme ad una squadra di soccorso del 118 per soccorrere l’anziano che è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria. Dai primi riscontri pare che le sue condizioni non destino eccessive preoccupazioni.