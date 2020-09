Tenta uno scippo a due donne anziane ma è identificato e denunciato

Casale Monferrato – È stato deferito dalla Polizia di Stato alla Procura della Repubblica di Vercelli L.P., l’uomo di 43 anni residente in città ritenuto responsabile di un tentato scippo ai danni di due sorelle anziane, C.B. di 80 anni e G.G. di 85, avvenuto il giorno di Ferragosto. Erano le cinque del pomeriggio quando le due donne, molto spaventate, immediatamente dopo l’accaduto si recavano al Commissariato di P.S. per denunciare di essere state aggredite poco prima da un giovane, di cui fornivano una sommaria descrizione, il quale raggiungendole da dietro tentava loro di strappare la borsa, senza riuscirvi per le urla e la strenua resistenza opposta, così da costringerlo alla fuga. Scattavano le indagini e subito la pattuglia della Volente in servizio, raggiunto tempestivamente il luogo in cui era stato commesso il reato, identificavano nei alcuni soggetti non corrispondenti, però, alla descrizione fornita dalle donne. In seguito la locale Squadra Investigativa riusciva a individuare e identificare l’autore dell’azione criminosa grazie anche ai filmati di un sistema di video-sorveglianza privato che, combinati al circuito di videosorveglianza del Comune, consentivano l’identificazione dell’aggressore. In seguito alla perquisizione domiciliare gli agenti trovavano gli indumenti e le calzature indossati il giorno del reato dall’uomo che, vistosi scoperto, ammetteva di aver commesso il fatto, costretto da notevoli necessità economiche.