Test sierologici Covid agli agenti della polizia municipale

Novi Ligure – Nel rispetto del protocollo sottoscritto da Asl Alessandria e Polizia Municipale, a seguito della delibera del 23 maggio scorso con la quale la Regione Piemonte ha ampliato il piano di screening a categorie strategiche come le forze dell’ordine e altro personale che opera a contatto con i cittadini, a Novi Ligure è iniziata la campagna di test sierologici per Covid19 sul personale della Polizia Municipale di Novi Ligure. l test consiste nel prelievo di sangue per accertare la presenza di anticorpi IgG nel caso di avvenuta infezione da Covid19. In caso di esisto positivo nelle 24 ore successive seguirà un approfondimento che prevede l’esecuzione di un tampone.