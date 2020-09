Un attacco al fulmicotone: Corazza e Rubin hanno firmato per i Grigi

Alessandria – Un giovedì importante per l’Alessandria Calcio dal punto di vista del calciomercato.

Il club grigio ha, infatti, ufficializzato l’acquisto di Simone Corazza. La punta ex Reggina ha sottoscritto coi grigi un contratto fino al 2023.

Coi calabresi Corazza ha segnato 14 gol e ha conquistato la promozione in B. Per lui si tratta di un ritorno in provincia visto il suo passato alla Valenzana, in C2 nel 2010/11.

In carriera Corazza ha totalizzato 87 gol in 296 presenze tra serie C e B, anche con le maglie di Portogruaro, Sudtirol, Novara e Piacenza.

Ma non è finita perché dopo l’ufficialità di Simone Corazza per l’attacco, il club di patron Di Masi ha sistemato anche la fascia sinistra con un altro innesto di grande esperienza. Si tratta di Matteo Rubin, anche lui proveniente dalla Reggina.

Classe 1987, Rubin vanta 349 presenze tra i professionisti, oltre cento in serie A. Per lui trasferimento a titolo temporaneo di un anno.

In carriera Rubin ha vestito le maglie di Cittadella, Torino, Parma, Bologna, Robur Siena, Hellas Verona, Chievo, Modena, Foggia, Ascoli e Reggina.