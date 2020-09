Ditta multata per irregolarità nei registri dello smaltimento dei rifiuti metallici

Alessandria – Sono quaranta gli operatori coinvolti nell’operazione “Oro Rosso”, attuata dal Compartimento di Polizia Ferroviaria del Piemonte e della Valle d’Aosta. Gli agenti sono stati impegnati per un’intera giornata nel contrasto delle violazioni alle norme ambientali sullo smaltimento di rifiuti particolari e al furto di rame. Sono state controllate 23 ditte dislocate sul territorio, identificate 70 persone e indagate 2 persone. In provincia di Alessandria, in particolare, gli operatori della Sezione Polfer hanno multato una ditta di smaltimento di rifiuti metallici per oltre 500 euro a causa di irregolarità nella compilazione dei registri.