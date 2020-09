Dodicenne in bici investito da un’auto a Quattordio, ricoverato all’ospedale Infantile di Alessandria

Quattordio – Brutto incidente, stamane, a Quattordio lungo la Statale. Per cause ancora in corso di accertamento, un ragazzino di 12 anni è stato investito mentre stava rientrando a casa in bicicletta.

Immediatamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale Infantile di Alessandria. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i Carabinieri di Solero.

Dai primi accertamenti è emerso che il dodicenne, in sella a una mountain bike, da Felizzano stava viaggiando in direzione Quattordio, quando, giunto nelle vicinanze della sua abitazione, si è spostato al centro strada per svoltare a sinistra, segnalando la svolta con il braccio come prevede il codice della strada. In quel momento, però, è sopraggiunta una vettura che avrebbe sorpassato l’auto che seguiva il ciclista. L’automobilista non avrebbe visto il ragazzino, investendolo.