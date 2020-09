La Pallavolo Acqui Terme inizia la preparazione in vista del campionato che parte il 7 novembre

Acqui Terme – La Pallavolo Acqui Terme pronta per una nuova avventura. Ieri le ragazze allenate da coach Ivano Marenco si sono ritrovate in campo per preparare la nuova stagione di serie B1, ovviamente nel rispetto dei protocolli e delle norme legislative legate al contenimento del Covid-19.

Il roster acquese, che disputerà per il quinto anno consecutivo la terza serie nazionale e si presenterà ai nastri di partenza non più come Arredo Frigo Makhymo, bensì come Arredo Frigo Valnegri Pneumatici per l’ingresso del nuovo main sponsor Valenegri Pneumatici Superservice, sarà composta dalle palleggiatrici Sofia Cattozzo (1999, confermata), Agnese Ruggiero (2003, nuova, VBC Savigliano C), dalle schiacciatrici Olimpia Cicogna (1997, confermata), Erica Grotteria (1997, confermata), Arianna Lombardi (2003, confermata), Michela Culiani (1989, nuova, Teatina Chieti B1), dalle centrali Francesca Mirabelli (1996, confermata), Nicoletta Rivetti (1998, confermata), Stefania Ranghetti (1990, nuova, Pavic Romagnano B2) e dai liberi Caterina Fantini (2001, nuova, CUS Torino A2), Ludovica Raimondo (2004, nuova, settore giovanile)

Si sono trasferite altrove la schiacciatrice Roxana Pricop, approdata alla Normac Genova B2, il libero Michela Gouchon, Olympia Voltri B1, la schiacciatrice Matilde Giardi, al Provolley Team Modica B1, i liberi Marta Caimi (Anthea Vicenza B2) e Bianca Oddone (Bzz Piossasco B2) e la centrale Camilla Grazia (Acciaitubi Picco Lecco B1).

Lo staff tecnico è composto dal coach Ivano Marenco, dal secondo Luca Astorino, dall’assistente Lorenza Marenco, dal preparatore atletico Luca Seminara, dall’osteopata Riccardo Toselli, dallo scoutman Marcello Acquaviva e dal dirigente accompagnatore Davide Mirabelli.

Dello staff societario fanno parte il presidente Mario Valnegri, la vice Simonetta Bogliolo, il general manager Claudio Valnegri, il direttore sportivo Roberto Liss, l’addetto stampa Andrea Icardi.

Come nelle scorse stagioni la squadra di Acqui Terme è stata inserita nel girone A.

Raggruppamento che, tuttavia, a differenza del passato con comprende più le squadre lombarde e sarde. Le cinque squadre piemontesi (Acqui Terme, Lillput Settimo, Parella Torino, Virtus Biella e Igor Novara), infatti, dovranno fronteggiarsi con due squadre piacentine (Busa Gossolengo e Conad Alsenese), una ligure (Olympia Voltri) e ben quattro toscane (Blu Volley Quarrata, Timenet Empoli, Castelfranco Pisa e Nottolini). La data di inizio del campionato è fissata per sabato 7 novembre in casa della Prochimica Virtus Biella.