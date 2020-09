Morto al Cto di Torino l’uomo che ad Alessandria investì un ciclista e poi finì con l’auto contro un palo della luce

Alessandria – Non ce l’ha fatta Manuel Montaldi, 46 anni, l’uomo che lo scorso 25 agosto, al mattino, aveva investito con la sua auto Riccardo Brizzi, 53 anni, mentre stava passando in bicicletta sulla rotatoria di viale Milite Ignoto verso il Ponte Forlanini, poco fuori Alessandria.

A bordo della sua Toyota CHR Ibrid, Montaldi, subito dopo aver investito Brizzi, era scappato in direzione di Valle San Bartolomeo andandosi a schiantare contro un palo della luce per poi finire in un fosso. L’auto aveva poi preso fuoco. Immediati i soccorsi, sul posto erano accorsi i medici del 118 e i Vigili del Fuoco che avevano estratto l’uomo dalle lamiere per poi trasportarlo, con l’elisoccorso, al Cto di Torino, centro traumatologico, dove è mancato stamane.

Riccardo Brizzi, il ciclista investito, era stato invece trasportato all’Ospedale di Alessandria. Le sue condizioni, inizialmente giudicate gravi, stanno lentamente migliorando.