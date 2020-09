Spiragli di intesa per la Cornaglia di Villanova d’Asti

Villanova d’Asti – L’incontro in Prefettura ad Asti è previsto per mercoledì 23 settembre al fine di chiudere l’accordo per il trasferimento a Grugliasco dei 43 dipendenti (7 operai e 36 tra tecnici e ingegneri) di Cornaglia Group dall’attuale sede di frazione Brassicarda a Villanova, attiva dal 1978. All’incontro di ieri erano presenti Giuseppe Morabito di Fiom Cgil e Angelo Fiora di Fim Cisl, Rsu, il vice prefetto Raffaele Sirico, l’ad di Cornaglia Group Stefano Cassis (nella foto), il presidente della Provincia Paolo Lanfranco e il sindaco Christian Giordano. È stato deciso inoltre che la mensa aziendale a Grugliasco sarà attiva dal 15 settembre, con servizio di pasti caldi. Per il rimborso spese, quantificato in oltre 300 euro mensili, tra pedaggio e benzina da Villanova, l’azienda metterà a disposizione un pulmino.

Resta da definire l’orario flessibile di entrata, finora concesso dalle 8:15 alle 9. La richiesta sindacale è di allargare la flessibilità per cui, in linea di massima, sarà prorogato alle 9:30. Su questo punto, come indicato dal vice prefetto Sirico, si attende anche la soluzione dell’organizzazione delle scuole del territorio con conseguente ricaduta sulle famiglie