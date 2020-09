Fare pubblicità sui giornali on line è sempre più conveniente

Le domande per ottenere il “Bonus Pubblicità” devono essere presentate entro fine mese (fino al 30 settembre). Quest’anno gli incentivi fiscali per gli investimenti in pubblicità saranno più generosi. Il credito è concesso nella misura del 50% su tutti gli investimenti pubblicitari effettuati nel corso del 2020. Inoltre, col Dl di agosto è stata aumentata la dote finanziaria a copertura del credito ed è stata portata da 60 milioni a 85 milioni ripartiti nella misura di 50 milioni (e non più 40 milioni) sulla stampa print e digital. Altri 35 milioni (e non più 20) saranno per radio e tv.

I mezzi oggetto dell’incentivo sono la stampa tutta, quotidiani e periodici anche digitali (con iscrizione al roc o registrazione in tribunale e direttore responsabile) e le emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali (con iscrizione al roc).

I beneficiari sono aziende (anche le start up innovative), lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Nel caso di investimenti su più media (stampa e radio e tv) potranno essere riconosciuti due diversi crediti, in percentuali differenziate.

La richiesta va fatta tramite piattaforma telematica.

Restano, comunque, valide le domande già presentate dal 1° al 31 marzo 2020 (e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per l’anno 2020).

Per ogni anno per cui è richiesto il credito d’imposta va presentata una singola comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e una singola dichiarazione sostitutiva. In caso di presentazione di più comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta relative al medesimo anno, è ritenuta valida l’ultima trasmessa entro il termine di presentazione.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato da poco pubblicato il modello della comunicazione, con le relative istruzioni per la compilazione. Basta cercare la sezione “Modello di comunicazione/dichiarazione e istruzioni per la compilazione” (aggiornati al 27 agosto 2020) con la scheda con tutte le informazioni necessarie per fare la compilazione.